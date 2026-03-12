Ufficiale
Primo contratto da professionista per Avogadro: giocherà nel Milan Futuro
Primo contratto da professionista per il giovane Pietro Avogadro. L'attaccante del Milan, cresciuto nel vivaio rossonero, farà parte del progetto Milan Futuro.
AC Milan comunica che Pietro Avogadro di Vigliano ha firmato il suo primo contratto da professionista.
L'attaccante, classe 2009 e da dieci stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
