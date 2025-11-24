Il Piacenza scende in campo per la città: progetti educativi e sportivi nelle scuole piacentine

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Piacenza fa sapere di proseguire "il proprio impegno sul territorio con una serie di iniziative dedicate alle scuole della città. La società ha infatti visitato diversi istituti, entrando nelle classi per insegnare ai giovani studenti i valori dello sport e della collaborazione. Nei giorni scorsi ha preso il via il progetto “Lo Stadio CI PIACE”, che ha visto protagonisti gli studenti di una scuola elementare della città.

I collaboratori del club hanno tenuto lezioni e attività ludico-sportive legate al mondo del calcio, favorendo momenti di confronto, divertimento e crescita condivisa.

A partire dal 2026 verranno attivati due nuovi progetti dedicati alle scuole secondarie di secondo grado:

“In rosa CI PIACE”

Rivolto alle studentesse delle annate 2007, 2008 e 2009, il progetto intende valorizzare la presenza femminile nel calcio. Il Piacenza Calcio desidera infatti sostenere la crescita del calcio femminile, incoraggiando le ragazze a fare squadra, collaborare e mettersi in gioco per raggiungere obiettivi comuni.

“CI PIACE far squadra”

Destinato ai ragazzi delle annate 2010 e 2011, il progetto mira a promuovere il senso di appartenenza e il gioco di squadra. La società ritiene fondamentale educare i giovani all’importanza del contributo individuale all’interno del gruppo, valore essenziali sia nello sport che nella vita quotidiana.

Entrambi i progetti prevedono la formazione di squadre scolastiche che si sfideranno in partite di calcio. Tutti i partecipanti verranno omaggiati di un biglietto per assistere a una gara casalinga del Piacenza Calcio".