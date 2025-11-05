Ufficiale Il Pompei si affida a un ex Serie A per la panchina. Squadra affidata a mister Fusco

Dopo l'esonero di mister Alessandro Erra, il Pompei, formazione del Girone H di Serie D (CLICCA QUI per il punto di metà settimana sulla categoria), ha ufficializzato il nuovo tecnico, affidando la panchina a mister Luca Fusco, che fa calciatore vanta importanti trascorsi tra Serie A e Serie B con prestigiose maglie come quelle di Salernitana e Messina. Poi la scelta di intraprendere la carriera di allenatore, e ora una nuova esperienza in Campania, dove avrà l'arduo compito di togliere la squadra dal penultimo posto della graduatoria.

Di seguito, la nota ufficiale della società:

"Fc Pompei comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Luca Fusco.

Ex calciatore Professionista, ha giocato in Serie A e B con le maglie di Salernitana, Messina e Genoa.

Da tecnico ha avuto esperienze come vice allenatore alla Pro Vercelli in Serie B e come tecnico di Paganese, Juve Stabia e Sorrento tra Serie C e D.

Diamo quindi il benvenuto a Pompei a mister Fusco".