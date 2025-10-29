Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

La panchina del Paternò va a Giuseppe Mascara. Che rimpiazza l'esonerato Corapi

La panchina del Paternò va a Giuseppe Mascara. Che rimpiazza l'esonerato CorapiTUTTO mercato WEB
© foto di Alessio Alaimo
Claudia Marrone
Oggi alle 20:04Serie D
Claudia Marrone

Con il rinvio del match contro l'Acireale, valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie D, cambio in panchina per il Paternò, formazione del Girone I: il terzultimo posto in classifica, con soli 6 punti raccolti in otto gare ormai giocate, è costato caro a mister Francesco Corapi, che è stato rimpiazzato da un nome noto alla Sicilia, quello di Giuseppe Mascara, che scende quindi nella quarta serie calcistica italiana per questa avventura in panchina. Oggi, ha diretto il suo primo allenamento.
Di seguito la nota del club:

"Il Paternò Calcio comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Giuseppe Mascara.

Contestualmente si comunica di aver sollevato dal medesimo incarico Mister Francesco Corapi, al quale la Società augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua attività.

Giuseppe Mascara ex attaccante di Serie A, tecnico di comprovata esperienza e profonda conoscenza del calcio siciliano, porta con sé entusiasmo, competenza e una visione moderna del gioco. La sua capacità di valorizzare i giovani e la forte identità tattica che lo contraddistinguono rappresentano gli elementi centrali del nuovo corso rossazzurro.

Attento alla valorizzazione dei giovani e amante del calcio propositivo, è considerato uno dei tecnici più promettenti del panorama calcistico isolano.

Con il suo arrivo a Paternò, Giuseppe Mascara inaugura una nuova fase del progetto sportivo rossazzurro, fondata su competenza, passione e identità territoriale: valori che da sempre lo rappresentano".

Articoli correlati
Novara, Mascara: "Abbiamo tantissimi valori. Si è vista la determinazione e l'atteggiamento"... Novara, Mascara: "Abbiamo tantissimi valori. Si è vista la determinazione e l'atteggiamento"
Novara, Mascara: "Questo è il calcio che voglio vedere. Ci serve un risultato utile"... Novara, Mascara: "Questo è il calcio che voglio vedere. Ci serve un risultato utile"
Novara, Mascara: "Vogliamo i play off, sarebbe pesante passare maggio con mogli e... Novara, Mascara: "Vogliamo i play off, sarebbe pesante passare maggio con mogli e fidanzate"
Altre notizie Serie D
La panchina del Paternò va a Giuseppe Mascara. Che rimpiazza l'esonerato Corapi UfficialeLa panchina del Paternò va a Giuseppe Mascara. Che rimpiazza l'esonerato Corapi
ChievoVerona primo in D, Cacciatore: "Fuga? Non abbiamo fatto nulla. È ancora presto"... ChievoVerona primo in D, Cacciatore: "Fuga? Non abbiamo fatto nulla. È ancora presto"
Il Messina passa al Racing City Group: Davis presidente. Ninno Corda all'area tecnica... Il Messina passa al Racing City Group: Davis presidente. Ninno Corda all'area tecnica
Mignemi: "Per ora nessun contatto con la Reggina. Ma spero possa tornare in C" TMW RadioMignemi: "Per ora nessun contatto con la Reggina. Ma spero possa tornare in C"
La Reggina riflette sulla possibilità di implementare l'organigramma. Si valuta il... TMWLa Reggina riflette sulla possibilità di implementare l'organigramma. Si valuta il Ds Mignemi
Gravina: “Lega Nazionale Dilettanti rappresenta spina dorsale del sistema calcistico... Gravina: “Lega Nazionale Dilettanti rappresenta spina dorsale del sistema calcistico italiano”
Giovani D Valore. Al 1°aggiornamento, Derthona in vetta. Poco impiego nel Girone... Giovani D Valore. Al 1°aggiornamento, Derthona in vetta. Poco impiego nel Girone F
Coppa Italia Serie D, Sedicesimi di Finale: passano Pistoiese e Piacenza. Attesa... Coppa Italia Serie D, Sedicesimi di Finale: passano Pistoiese e Piacenza. Attesa Milan Futuro
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Thuram ko, al suo posto c'è Koopmeiners
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
3 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
4 Serie A, 9^ giornata LIVE: Inter, Pio Esposito titolare. Sarri con Dia dal 1'
5 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Chiellini: "Spalletti? Aspettiamo, non c'è la firma... Presto anche il nuovo DS"
Immagine top news n.1 Inter sotto shock, Marotta: "Vicini ai cari della vittima, come pure a Josep Martinez"
Immagine top news n.2 L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte
Immagine top news n.3 Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Immagine top news n.4 La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo
Immagine top news n.5 La Juventus affronta l’Udinese e attende Spalletti: ore calde a Torino
Immagine top news n.6 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
Immagine top news n.7 Anguissa spinge il Napoli in vetta solitaria. De Bruyne opta per l'operazione 'in casa'
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Inter e Chivu ripartono dopo il caos di Napoli: "Non possiamo cadere nelle ingiustizie"
Immagine news Serie A n.2 Bonolis: "La Fiorentina non gioca male, è un po' 'sfortunella'. Ma spero non risorga stasera"
Immagine news Serie A n.3 Il Napoli ha ripreso il ritmo. Per il Milan due punti in due gare
Immagine news Serie A n.4 Genoa-Cremonese, le formazioni ufficiali: Vieira sorprende con Cornet, Nicola schiera Vardy
Immagine news Serie A n.5 Incornata vincente di Gatti, la Juve trova un meritato vantaggio sull'Udinese al 67'
Immagine news Serie A n.6 Posch prende l'ascensore, Montipò bucato: Como di nuovo avanti, 2-1 sul Verona
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Mancuso punta virgiliana. Aquile con Cisse-Pandolfi
Immagine news Serie B n.2 Venezia-SudTirol, le formazioni ufficiali: Stroppa si affida al duo Yeboah-Adorante
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Padova, le formazioni ufficiali: ancora Lapadula dal 1'. Veneti con Lasagna
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 10ª giornata: Spezia-Padova visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Diao: "L'applauso del Manuzzi la spinta giusta per continuare su questa strada"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Simic mastica amaro: "Pari positivo, ma per me sono due punti persi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', sorridono solo Ravenna e Arezzo
Immagine news Serie C n.2 Sambenettese-Ascoli, il derby macchiato dallo striscione: derisi i terremotati ascolani
Immagine news Serie C n.3 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.4 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, la Juventus NG eliminata: i rigori sorridono al Renate
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, Atalanta e Samb passano il turno. Juve ai calci di rigore
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…