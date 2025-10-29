Ufficiale La panchina del Paternò va a Giuseppe Mascara. Che rimpiazza l'esonerato Corapi

Con il rinvio del match contro l'Acireale, valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie D, cambio in panchina per il Paternò, formazione del Girone I: il terzultimo posto in classifica, con soli 6 punti raccolti in otto gare ormai giocate, è costato caro a mister Francesco Corapi, che è stato rimpiazzato da un nome noto alla Sicilia, quello di Giuseppe Mascara, che scende quindi nella quarta serie calcistica italiana per questa avventura in panchina. Oggi, ha diretto il suo primo allenamento.

Di seguito la nota del club:

"Il Paternò Calcio comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Giuseppe Mascara.

Contestualmente si comunica di aver sollevato dal medesimo incarico Mister Francesco Corapi, al quale la Società augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua attività.

Giuseppe Mascara ex attaccante di Serie A, tecnico di comprovata esperienza e profonda conoscenza del calcio siciliano, porta con sé entusiasmo, competenza e una visione moderna del gioco. La sua capacità di valorizzare i giovani e la forte identità tattica che lo contraddistinguono rappresentano gli elementi centrali del nuovo corso rossazzurro.

Attento alla valorizzazione dei giovani e amante del calcio propositivo, è considerato uno dei tecnici più promettenti del panorama calcistico isolano.

Con il suo arrivo a Paternò, Giuseppe Mascara inaugura una nuova fase del progetto sportivo rossazzurro, fondata su competenza, passione e identità territoriale: valori che da sempre lo rappresentano".