Serie D, il punto dopo la 10ª giornata. Situazione drammatica a Olbia, salta Erra a Pompei

Serie D, il punto dopo la 10ª giornata. Situazione drammatica a Olbia, salta Erra a Pompei
© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 09:04Serie D
Claudia Marrone

Con il primo weekend di settembre, ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie D 2025-2026, con i gironi che a partire da questo anno, a seguito della riduzione del numero di compagini partecipanti alla stagione, sono tutti composti da 18 squadre. Nel fine settimana da poco trascorso, ecco che è andata in scena la 10ª giornata della stagione
Di seguito il punto di metà settimana:

GIRONE A
La vittoria nello scontro diretto con la NovaRomentin, non è servita a salvare il Direttore Sportivo della Sanremese Simone Quintieri, sollevato dal suo incarico. Intanto, da segnalare una battuta di arresto della capolista Vado (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE B
Non riesce a decollare la stagione del Pavia, in un raggruppamento dove il Chievo Verona tenta la scalata (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE C
Dopo neppure un anno, si è chiusa l'avventura di mister Bruno Tedino all'Union Clodiense, con il tecnico che ha pagato una classifica piuttosto deficitaria, che parla di solo +2 dalla zona playout: al suo posto, per risollevare l'ambiente, Roberto Vecchiato (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE D
Trevigliese che opta per l'esonero di mister Danilo Tricarico (che potrebbe essere rimpiazzato da Amedeo Mangone, ex allenatore della Castellanzese), mentre di fondamentale importanza, per la lotta al vertice, la vittoria della Pistoiese sul Lentigione, con gli orange che si portano in vetta alla classifica (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE E
Pochi scossoni in un raggruppamento dove Grosseto e Siena stanno lottando per la Serie C; drammatica la situazione del Poggibonsi (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE F
Le ambizioni di un campionato di un certo spessore, al momento non ancora concretizzate, hanno portato il Chieti a esonerare mister Francesco Del Zotti: per la sua sostituzione, ecco Massimo Silva, dopo che Giovanni Pagliari ha declinato la proposta. In bilico, adesso, la posizione del Direttore Sportivo Alessandro Battisti (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE G
Si chiude l'esperienza di Nello Di Costanzo sulla panchina della Palmese, mentre a Olbia la situazione societaria non trova via di uscita. E inizia a preoccupare mister Giancarlo Favarin, che ha lanciato un grido di allarme: "Ci sono tante squadre che contattano i nostri giocatori, la possibilità di perdere giocatori non è bella ma succede, sono tutti ragazzi che lavorano" (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE H
Cambio in panchina per il Pompei, che esonera mister Alessandro Erra: il penultimo posto in classifica, con soli sei punti all'attivo, sta enormemente pesando (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE I
Rivoluzione in atto in casa Sancataldese, dove è arrivato nella giornata di ieri l'annuncio delle dimissioni, accettate, del Direttore Tecnico e dirigente Cosimo Vullo; ancor prima, esonerato mister Orazio Pidatella (CLICCA QUI per la classifica).

