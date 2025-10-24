La Reggina riflette sulla possibilità di implementare l'organigramma. Si valuta il Ds Mignemi
Dopo l'esonero di mister Bruno Trocini, e l'avvento in panchina di mister Alfio Torrisi, potrebbero esserci ulteriori novità in casa Reggina, soprattutto alla luce di un avvio di stagione non propriamente esaltante e al di sotto delle aspettative: prima la sconfitta nel derby contro l'ACR Messina, poi quella contro la Vigor Lamezia e un quart'ultimo posto nella classifica del Girone I di Serie D, che allo stato attuale equivale alla piena zona playout. Non solo, i punti nelle prime otto giornate sono solo otto.
Ecco quindi che la società sta valutando la possibilità di un nuovo inserimento nell'organigramma amaranto, che riguarderebbe però l'area tecnica, e andrebbe a implementare il lavoro del Direttore Generale Giuseppe Praticò e del Direttore Area Tecnica Giuseppe Bonanno. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, si sta valutando il profilo del Direttore Sportivo Davide Mignemi, reduce dall'avventura con il Campobasso in Serie C; nessun accordo o situazione formale messa in piedi, ma la società riflette su questa eventualità.
Capiremo quindi successivamente se ci sarà qualche tipo di sviluppo nella possibile trattativa, ma, come sempre, i calabresi si confermano ambiziosi e smaniosi si risalire quanto prima la classifica, per riagganciare almeno posizioni più nobili che consentano poi di giocarsi un qualcosa di importante. Al quale la società ambisce già da anni.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.