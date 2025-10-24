Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Reggina riflette sulla possibilità di implementare l'organigramma. Si valuta il Ds Mignemi

© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
ieri alle 09:56
Claudia Marrone

Dopo l'esonero di mister Bruno Trocini, e l'avvento in panchina di mister Alfio Torrisi, potrebbero esserci ulteriori novità in casa Reggina, soprattutto alla luce di un avvio di stagione non propriamente esaltante e al di sotto delle aspettative: prima la sconfitta nel derby contro l'ACR Messina, poi quella contro la Vigor Lamezia e un quart'ultimo posto nella classifica del Girone I di Serie D, che allo stato attuale equivale alla piena zona playout. Non solo, i punti nelle prime otto giornate sono solo otto.

Ecco quindi che la società sta valutando la possibilità di un nuovo inserimento nell'organigramma amaranto, che riguarderebbe però l'area tecnica, e andrebbe a implementare il lavoro del Direttore Generale Giuseppe Praticò e del Direttore Area Tecnica Giuseppe Bonanno. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, si sta valutando il profilo del Direttore Sportivo Davide Mignemi, reduce dall'avventura con il Campobasso in Serie C; nessun accordo o situazione formale messa in piedi, ma la società riflette su questa eventualità.

Capiremo quindi successivamente se ci sarà qualche tipo di sviluppo nella possibile trattativa, ma, come sempre, i calabresi si confermano ambiziosi e smaniosi si risalire quanto prima la classifica, per riagganciare almeno posizioni più nobili che consentano poi di giocarsi un qualcosa di importante. Al quale la società ambisce già da anni.

