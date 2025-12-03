Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fuke presenta i suoi piani per l'Olbia: "Progetto modello Como. In Serie C entro tre anni"
Luca Bargellini
Oggi alle 09:49Serie D
Luca Bargellini

Giornata storica quella di ieri per l'Olbia che ha visto la conferenza stampa di presentazione della nuova propriet, guidata dall'imprenditore Romi Fuke, a capo della Sport & Tourism Investments.

“In questa fase della mia vita imprenditoriale ho voluto sposare - riporta Centotrentuno.it -, con lo sport, delle situazioni che potessero farmi sentire bene nel ridare ai territori quello che la vita imprenditoriale mi ha dato. Per tutti gli imprenditori arriva un periodo nella propria vita in cui vogliono restituire quanto avuto. Qua voglio rafforzare una situazione che si è indebolita negli ultimi anni, offrendo la mia professionalità. Il progetto Olbia non è a breve respiro: sarei poco credibile nel pensare che una situazione come quella dell’Olbia si possa risolvere in poco tempo. Ho sentito parlare di questa realtà, c’è tanta passione intorno alla squadra e faccio a loro i complimenti per i risultati nonostante le grandi difficoltà. Qua bisogna costruire e pianificare una prima fase di sistemazione dei conti per dare continuità operativa alla società, per poi affrontare un periodo di consolidamento e arrivare a una fase di accelerazione, dove immaginiamo l’Olbia in categorie superiori. Gli obiettivi sono quelli di riportare il club agli antichi splendori a livello di risultato e categoria. Sarà un processo di tre anni, con il primo il più complicato. Ora non ho ancora chiuso l’operazione sulla società, i miei professionisti stanno studiando e analizzando tutta la situazione. Stiamo analizzando anche la situazione corrente e stiamo mettendo in piedi un budget per provvedere alle coperture ed evitare corse e rincorse degli ultimi tempi. Sto trovando uno staff competente e fidelizzato alla società.

Voglio mandare un messaggio di fiducia a queste persone che fino ad oggi si sono spese e hanno fatto tanto nonostante la situazione finanziaria: su questi giocatori e staff voglio costruire la versione 2.0 di questa squadra. Presto ragioneremo anche su nuovi innesti: ho ricevuto già alcuni suggerimenti dallo staff tecnico e in questi giorni ci saranno dialogo e confronto per acquisire qualche giocatore in più. Ai titolari di queste ultime partite va fatto un plauso per quanto fatto, nonostante i numeri limitati”.

