Reggina, Grillo ai saluti: l'esterno classe 1997 firma con l'Athletic Palermo
Cambio di maglia per Paolo Grillo, esterno offensivo classe 1997, dal dicembre 2024 nelle fila della Reggina.
Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il calciatore di Partinico ha appena firmato il suo nuovo contratto con l'Athletic Palermo, seconda squadra del capoluogo siciliano gestita da Giorgio Perinetti.
Grillo (28), cresciuto nelle giovanili del Palermo, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Siena, Siracusa, Pro Vercelli, Sicula Leonzio, Cittadella, Catanzaro, Vibonese, Messina e Akragas.
