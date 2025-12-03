TMW
L'ex Renate Nicholas Siega riparte dal Chievo in Serie D: contratto da 2 anni e mezzo
Nicholas Siega, esterno classe '91 svincolato dopo l'ultima esperienza al Renate, è pronto per tornare in campo. Secondo quanto raccolto da TMW il giocatore firmerà un contratto di 2 anni e mezzo con il Chievo, squadra che milita nel Girone B di Serie D.
