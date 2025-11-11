Ufficiale La Pistoiese cala il colpo in attacco. In orange arriva Montalto

La notizia era già emersa nella giornata di ieri, ora è arrivata l'ufficialità: dopo l'addio alla Reggina e la risoluzione del contratto con la formazione calabrese, Adriano Montalto è un nuovo giocatore della Pistoiese, sempre in Serie D ma nel Girone E.

Questa, la nota del club:

"La Società FC Pistoiese è lieta di annunciare l’arrivo di Adriano Montalto, nuovo rinforzo per il reparto offensivo arancione. Nato a Erice il 6 aprile 1988, Montalto porta a Pistoia un bagaglio di esperienza, personalità e leadership, maturato in una lunga carriera tra Serie B e Serie C. Attaccante mancino, forte fisicamente e abile nel gioco aereo, è un centravanti completo capace di abbinare potenza e tecnica.

Nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti come quelle di Salernitana, Ascoli, Trapani, Ternana, Cremonese, Venezia, Bari, Reggina e Catania, totalizzando quasi 100 gol tra Serie B e Serie C. Protagonista in tutte le piazze in cui ha giocato, ha inoltre vinto il campionato di Serie C 2022/23 con la Reggiana, ottenendo la promozione in B.

Numeri che raccontano la solidità di un giocatore che ha saputo imporsi per carattere e concretezza, toccando l’apice nella stagione 2017/18 in Serie B con la Ternana, quando mise a segno 20 gol in 34 gare, compreso un memorabile poker contro la Pro Vercelli. Reduce dall’esperienza con la Reggina in Serie D, Montalto arriva a Pistoia con entusiasmo e motivazione, pronto a mettere la propria esperienza al servizio della squadra. Benvenuto in orange, Adriano!".