Ufficiale

Virtus Francavilla, a volte ritornano: Mariano Fernandez nuovo direttore sportivo

Virtus Francavilla, a volte ritornano: Mariano Fernandez nuovo direttore sportivo
© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com
Luca Bargellini
Oggi alle 18:04Serie D
Luca Bargellini

La Virtus Francavilla Calcio comunica che è stato raggiunto l’accordo con Mariano Antonio Fernandez in merito all’incarico di nuovo Direttore Sportivo della Virtus Francavilla Calcio. Il giovane direttore classe 1978, dopo una lunga ed importante carriera da calciatore, inizia il suo percorso da dirigente nella stagione 2014/2015 con il Matera Calcio nella quale raggiunge il terzo posto in Lega Pro e la semifinale playoff per la Serie B. Nella stagione successiva (2015/2016), sempre tra le fila della società dei Sassi, ottiene il sesto posto in Lega Pro. Nella stagione 2016/2017 diventa Direttore Sportivo dell’Audace Cerignola in Eccellenza, con la quale conquista la Promozione in Serie D.

Già Direttore Sportivo della Virtus Francavilla dal dicembre 2018 al marzo 2021, raggiunge l’obiettivo playoff nella stagione 2018/19 con il sesto posto e nella 2019/20 al nono posto.

Nelle stagioni successive, dopo l’esperienza in seno alla Virtus Francavilla, ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo in serie C alla Viterbese (da dicembre 2021 al novembre 2022) ed alla Fidelis Andria (stagione sportiva 2022/23) ed in serie D, nella stagione 2024/25, a Fasano.

Nella Prima parte della corrente stagione sportiva, è stato il Direttore Sportivo della Luparense, club militante nel girone G di serie D.

La società rivolge un caloroso bentornato a Mariano augurandogli un grosso in bocca al lupo per il lavoro che affronterà nei prossimi mesi.

