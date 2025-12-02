TMW
Athletic Palermo, in arrivo Grillo: ha risolto con la Reggina
TUTTO mercato WEB
Un nuovo rinforzo per l’Athletic Palermo. La formazione palermitana che milita in Serie D si prepara ad accogliere Paolo Grillo, esterno classe 97. Il calciatore ha appena risolto il contratto con la Reggina. E Io attende una nuova avventura. L’Athletic Palermo potrebbe essere a breve la sua nuova casa…
Articoli correlati
Altre notizie Serie D
UfficialeL'ex Bologna Donsah ha risolto con il Chieti: è pronto a firmare con l'Ostiamare di De Rossi
Editoriale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Le più lette
2 I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
3 Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"
Ora in radio
Primo piano
Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile