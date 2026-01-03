Ufficiale Scafatese, doppio innesto dalla Serie C: arrivano Di Santo e Calzone. I comunicati

La Scafatese ha annunciato un doppio colpo in entrata dalla Serie C: in Campania arrivano infatti in prestito i classe 2005 Emanuele Di Santo dal Monopoli e Serafino Calzone dal Guidonia Montecelio. Questi i comunicati della società gialloblù:

"La Scafatese Calcio 1922 rende noto l’arrivo in prestito del terzino sinistro Emanuele Di Santo. Under classe 2005, cresciuto nei settori giovanili di Viterbese e Salernitana, Di Santo ha raggiunto due volte i play off di Serie D con la casacca dell’Aquila, mentre nella prima parte di stagione è stato in forza al Monopoli in Serie C".

"La Scafatese Calcio 1922 comunica agli organi di stampa di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni del calciatore Serafino Calzone.

Centrocampista classe 2005, Calzone lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie D con la casacca del Guidonia, con cui ha disputato anche la prima parte di questa stagione tra i professionisti.

Il suo arrivo va a rimpinguare il parco under a disposizione di Mister Ferraro".