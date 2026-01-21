Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie D, il punto dopo la 20ª giornata. Il Milan Futuro è ora secondo, Dal Canto trainer del Prato

Serie D, il punto dopo la 20ª giornata. Il Milan Futuro è ora secondo, Dal Canto trainer del PratoTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 09:00Serie D
Claudia Marrone

Con il primo weekend di settembre, ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie D 2025-2026, con i gironi che a partire da questo anno, a seguito della riduzione del numero di compagini partecipanti alla stagione, sono tutti composti da 18 squadre.
Di seguito il punto di metà settimana, quando sono ormai andate in archivio 20 giornate e mancano solo due turni per la fine del girone di andata:

GIRONE A
Smaltita la retrocessione dello scorso anno, e dopo un avvio non positivo, il Sestri Levante si conferma come la la squadra più in forma del raggruppamento: quinta vittoria consecutiva e terzo posto in una classifica dove Ligorna e Vado stanno duellando per la promozione. Attenzione però al terzo incomodo, anche se i punti di distacco sono a ora 8... (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE B
Rinascita Milan Futuro? Di sicuro la vittoria nello scontro diretto contro il Chievo Verona è stata più che importante, considerando che ha consentito ai rossoneri di centrare il secondo posto in classifica. Classifica però comandata dalla Folgore Caratese, che si mantiene a +8 dalle inseguitrici (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE C
Girone chiuso? Virtualmente sembra di sì, il Treviso dell'ex Cittadella Edoardo Gorini è a +16 dal secondo posto: ma mancano ancora 14 giornate al termine della stagione (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE D
Neppure una vittoria in stagione per un Tuttocuoio sempre più ultimo in classifica, con soli 6 punti, ma in negativo sorprende anche l'Imolese, che aveva abituato a ben altri campionato. Intanto, per la corsa alla vetta, risalgono Piacenza e Pistoiese, mentre il -18 dalla stessa, in casa Prato, costa la panchina a mister Simone Venturi: per la sua sostituzione, si valutava Gianluca Atzori, ma alla fine è stato l'ex Carrarese e Cittadella Alessandro Dal Canto la scelta (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE E
Se nella parte alta della graduatoria il Grosseto tiene il passo, con il solo Tau a tenergli testa, nella parte bassa c'è una nuova vittoria del Poggibonsi, che dopo aver battuto il Follonica Gavorrano nel precedente turno precedente, piega un Siena eccessivamente discontinuo e ora fuori dalla zona playoff (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE F
Dietro un'inarrestabile Ostiamare, ci sono Ancona e Teramo, con la formazione dorica che approfitta del pari degli abruzzesi per agganciarli agli stessi punti (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE G
Il testacoda tra Scafatese e Cassino è ovviamente vinto dalla capolista, che continua a macinare punti, e si porta a +14 dal secondo posto, occupato da Trastevere e Valmontone. Un solo punto, invece, per la nuova Olbia, che nei giorni scorsi ha cambiato proprietà e quadri dirigenziali, oltre ad aver annunciato il nuovo allenatore (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE H
Tiene il passo dei tre punti la capolista Paganese, che batte la Fidelis Andria in un confronto che costa per altro la panchina a mister Giuseppe Scaringella, rimpiazzato da Pasquale Catalano è il nuovo allenatore della compagine pugliese. Possibili cambiamenti anche in casa Ferrandina, Simone Minincleri in pole per rimpiazzare Antonio Summa, in bilico (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE I
Nuova Igea Virtus, Savoia e Athletic Club Palermo sono ora in vetta alla classifica, ma la Reggina prova la risalita, stando alle calcagna del trittico in vetta. C'è invece caos in casa Vibonese: prima le dimissioni del Ds Angelo Costa, poi, ancor peggio, il passo indietro del presidente Fernando Cammarata. Il club è ora nelle mani del Sindaco, che pare avere già una cordata di imprenditori pronta a subentrare (CLICCA QUI per la classifica).

Articoli correlati
La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Felipe Loyola al Pisa è quasi un'operazione in comproprietà. Con rivendita già fissata... Felipe Loyola al Pisa è quasi un'operazione in comproprietà. Con rivendita già fissata
Frick si racconta: "Scommettevo tanto, ero pieno di debiti. Jashari e Stankovic?... Frick si racconta: "Scommettevo tanto, ero pieno di debiti. Jashari e Stankovic? Due fenomeni"
Altre notizie Serie D
Serie D, il punto dopo la 20ª giornata. Il Milan Futuro è ora secondo, Dal Canto... Serie D, il punto dopo la 20ª giornata. Il Milan Futuro è ora secondo, Dal Canto trainer del Prato
Vadjunec protagonista con il Treviso. La Serie C accende i riflettori sul portiere... Vadjunec protagonista con il Treviso. La Serie C accende i riflettori sul portiere
Dopo Rimini, De Vitis riparte dal Piacenza in Serie D. Accordo sino a giugno con... UfficialeDopo Rimini, De Vitis riparte dal Piacenza in Serie D. Accordo sino a giugno con opzione
Minacce e offese all'arbitro. Maxi multa all'Acireale e squalifica di un anno al... Minacce e offese all'arbitro. Maxi multa all'Acireale e squalifica di un anno al capitano del club
Cammarata: "Lascio la Vibonese al sindaco. Del resto, ha già una cordata ben strutturata"... Cammarata: "Lascio la Vibonese al sindaco. Del resto, ha già una cordata ben strutturata"
Dal Canto riparte dalla Serie D: è il nuovo allenatore dell'ambizioso Prato UfficialeDal Canto riparte dalla Serie D: è il nuovo allenatore dell'ambizioso Prato
Dopo l'avventura col Pisa in B, Catalano riparte dalla D: è il nuovo mister della... Dopo l'avventura col Pisa in B, Catalano riparte dalla D: è il nuovo mister della Fidelis Andria
Colpo in attacco per l'ambiziosa Pistoiese: preso Filip Raicevic UfficialeColpo in attacco per l'ambiziosa Pistoiese: preso Filip Raicevic
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
1 Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 gennaio
5 Napoli, occasione sciupata a Copenhagen. Conte: "Forse non siamo al livello Champions"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine top news n.1 Napoli, occasione sciupata a Copenhagen. Conte: "Forse non siamo al livello Champions"
Immagine top news n.2 Troppo Arsenal per una buona Inter. Chivu: "Meriti a loro, pronti in caso di playoff"
Immagine top news n.3 Spalletti ritrova Mourinho e la Juve lavora per dargli un attaccante, ma: "Mercato? Non mi aspetto nulla"
Immagine top news n.4 Classifica Champions, l'Inter perde la top 8 ma il Napoli rischia anche il posto ai playoff
Immagine top news n.5 Avanti di un uomo e di un gol, il Napoli si fa rimontare a Copenaghen: 1-1 amaro in Champions
Immagine top news n.6 L'Inter regge l'urto quanto può: l'Arsenal è superiore e vince 1-3 a San Siro
Immagine top news n.7 Mourinho: "Si parla di me e di Spalletti, ma c'è la Champions e si gioca Juventus-Benfica"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Gianni Bezzi: "Lazio, quadro deprimente. Sarri non si sente più nel progetto"
Immagine news Serie C n.2 Gianluigi Marraffa: "Mercato invernale complicato. Se non ci sono uscite è difficile comprare"
Immagine news Serie C n.3 Marraffa: "Union Brescia protagonista del mercato. Curioso di vedere che farà il Foggia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Fiorentina e il mondo del calcio salutano Rocco Commisso: oggi alle 16 il funerale a New York
Immagine news Serie A n.2 Lazio, a 10 milioni Romagnoli può partire. Ma i rapporti con Sarri sono già tesi
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Conte: "Faremo la conta. Mercato? Non so se il club vorrà intervenire o meno"
Immagine news Serie A n.4 Nome nuovo per il Genoa: piace Zatterstrom. Sondaggio con lo Sheffield United, la situazione
Immagine news Serie A n.5 Polverosi: "Arsenal super, ma la storia che l'Inter perda sempre con le grandi dà fastidio"
Immagine news Serie A n.6 Ravanelli: "Non vedo una Juve senza Spalletti. Il contratto va rinnovato subito"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, obiettivo Silletti in caso di partenza di uno fra Obaretin e Curto
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, il club spinge per Lusuardi del Pisa: c'è già l'intesa con il difensore
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Riccio ai dettagli. Izzo resta un’idea, Leone nodo caldo
Immagine news Serie B n.4 Bari, mercato in fermento: Esteves vicino, riflessioni su Caso e Odenthal
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Segre in gol dopo 11 secondi: "Merito di Inzaghi". E sul futuro: "Qui a vita"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: la parata di Perucchini fa saltare Capuano
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: che Bra...vo Campedelli!
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: la Giana ha una difesa di Ferri
Immagine news Serie C n.5 Morte Di Nunno, Gaburro: "Disarmante schiettezza. A Lecco impresa straordinaria"
Immagine news Serie C n.6 Morte Di Nunno, Bonazzoli: "Diretto e schietto, teneva al Lecco. Vi racconto un aneddoto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter in casa della Ternana e derby di Roma: va in scena la Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Arrigoni risponde a Woldvik: 1-1 fra Milan e Fiorentina in Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, la francese Doucourè torna in Germania: giocherà con l'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Domani è un derby. Serve la stessa voglia mostrata con lo Sporting"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kyvag guida le rossonere. Catena dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, Grassadonia: "Con la Roma servirà anche gestire bene le risorse. Siamo corte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?