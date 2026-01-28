Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie D, il punto dopo la 21ª giornata. Caos a Siena, Chievo e Milan Futuro frenano

Claudia Marrone
Oggi alle 09:00Serie D
Claudia Marrone

Con il primo weekend di settembre, ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie D 2025-2026, con i gironi che a partire da questo anno, a seguito della riduzione del numero di compagini partecipanti alla stagione, sono tutti composti da 18 squadre.
Di seguito il punto di metà settimana, quando sono ormai andate in archivio 21 giornate e mancano solo due turni per la fine del girone di andata:

GIRONE A
Il Sestri Levante, dopo un avvio tardivo di stagione, prova a fare il terzo incomodo, ma il testa a testa nel raggruppamento sembra ormai appannaggio di Ligorna e Vado. Intanto, il NovaRomentin, dopo aver comunicato l'addio con il Ds Alessandro Bratto, ha annunciato Cristiano Civardi come nuovo uomo mercato e Luca Moscatiello come nuovo Dg (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE B
Un primo tempo già chiuso sul 5-0, e una vetta della classifica, quella della Folgore Caratese, che appare decisamente meritata, anche per la maggior continuità avuta rispetto a formazioni di blasone come Chievo Verona e Milan Futuro, neppure certo dell'attuale zona playoff (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE C
Quattordici punti dal secondo posto, ecco quindi che il Treviso può permettersi di gestire una stagione che vede poi bagarre per le altre posizioni di classifica (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE D
Il pari contro il Cittadella Vis Modena è probabilmente la vera notizia di giornata, perché il Tuttocuoio - dopo l'esaltante stagione passata - torna ad assaporare almeno un punto, per avendone soli 7. Nel versante opposto della graduatoria, la corsa sembra ormai ridotta alla capolista Lentigione e alle inseguitrici Desenzano Calvina, Pistoiese e Piacenza; la Pro Sesto, però, tallona (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE E
Le dirette concorrenti frenano, e il Grosseto allunga a +9 dal secondo posto, per altro dopo un tennistico 6-0 rifilato al Cannara: profumo di Serie C per i maremmani? Ancora presto per dirlo, ma sicuramente la strada non è sbagliata. Lo scontro salvezza tra Poggibonsi e Vivi Altotevere Sansepolcro, invece, non va oltre lo 0-0, ma costa caro al mister degli umbri Davide Ciampelli, esonerato assieme al suo vice Riccardo Bogliari e rimpiazzato da Mario Palazzi. Saltata anche la panchina del Siena, con Tommaso Bellazzini che ha risolto con il club dopo una parapiglia con i tifosi e l'assenza in panchina contro lo Scandicci (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE F
Con la frenata dell'Ostiamare, bloccata sul pari dalla Vigor Senigallia, ecco che si riaccende in immediato la corsa alla Serie C, perché Teramo e Ancona non mollano la prese e, vincendo i rispettivi match, si portano a -1 dalla capolista laziale (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE G
La Scafatese ha ormai un piede in Serie C, sono infatti 14 i punti di vantaggio dal secondo posto, e intanto l'Anzio ha fatto esordire in panchina mister Alhassan Masahudu, che in Italia, da calciatore, ha avuto esperienza tra Serie B e C (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE H
Volto nuovo sulla panchina dell'Heraclea, che ha affidato la squadra a Giuseppe Montanaro, intanto che per la vetta continua il duello a distanza tra Paganese e Fasano (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE I
Colpo di spessore della Nuova Igea Virtus, che fa suo lo scontro diretto con l'Athletic Club Palermo e porta a casa tre punti pesanti che valgono il primato del raggruppamento in solitaria; Savoia e Reggina, però, tengono il passo (CLICCA QUI per la classifica).

