Ufficiale Goretzka lascia? Il Bayern intanto riporta a casa Aseko: esercitata la recompra

In attesa di trovare un degno sostituto per la probabile partenza di Leon Goretzka a giugno - inseguito dal Milan - il Bayern Monaco esercita l'opzione di riacquisto per Noel Aseko. Il ventenne tornerà a Monaco la prossima estate, dall'Hannover, unendosi al precampionato dei bavaresi agli ordini di Vincent Kompany. Aseko ha collezionato 26 presenze con l'Hannover in questa stagione, segnando tre gol e fornendo cinque assist.

L'Hannover aveva inizialmente preso Aseko in prestito nel febbraio 2025, esercitando poi l'opzione di acquisto. Ora, come previsto, il Bayern Monaco ha attivato l'opzione di riacquisto. Il suo futuro a Monaco oltre l'estate rimane comunque incerto. Una cessione a titolo definitivo non è esclusa qualora arrivasse un'offerta adeguata. Ciononostante, secondo quanto riporta Sky Sport in Germania l'allenatore Kompany apprezza le qualità del giocatore, che vanta anche cinque presenze con la nazionale Under 21. Il contratto di Aseko scade nel 2028.

Il comunicato del Bayern Monaco

Questo il comunicato del Bayern: "Noël Aséko, 20 anni, tornerà al Bayern Monaco al termine del prestito all'Hannover. Il centrocampista della nazionale tedesca Under 21 è con il club di Bundesliga 2 dall'inverno del 2025. Il suo contratto con il Bayern scade il 30 giugno 2028.

Aséko è arrivato al Bayern Monaco dall'Hertha Berlino nell'estate del 2022. Dopo 30 presenze con la squadra riserve (due gol), è stato mandato in prestito all'Hannover per fare esperienza a livello senior. Il centrocampista ha finora disputato 27 partite con il club di Bundesliga 2 (tre gol, cinque assist). Dopo 18 presenze con le nazionali Under 17, Under 18 e Under 20, Aséko ha debuttato con la nazionale tedesca Under 21 lo scorso settembre, giocando cinque partite".