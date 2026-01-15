Torna nel calcio Ninni Corda. È il nuovo Direttore dell’Area Tecnica dell'Olbia
Nuova avventura nel calcio, e ritorno in Sardegna, per Ninni Corda, nominato Direttore dell’Area Tecnica dell'Olbia dopo il passaggio di quote del club, formalizzato nella serata di ieri, che vede Prosoccer S.r.l. come nuova proprietaria.
Questo, il comunicato diffuso dalla compagine sarda:
"L’Olbia Calcio 1905 è lieta di annunciare la nomina di Ninni Corda quale nuovo direttore dell’area tecnica.
Professionista di riconosciuta competenza ed esperienza, Ninni Corda entra a far parte della società con l’obiettivo di contribuire in modo determinante alla costruzione e allo sviluppo del progetto sportivo, mettendo a disposizione dell’Olbia Calcio 1905 il proprio know-how, la propria visione strategica e una profonda conoscenza del calcio. Corda ha vinto oltre nove campionati nel corso della sua carriera, ricoprendo ruoli di primo piano in club quali Como FC, Foggia, Savona, Tempio e Alghero.
Il suo profilo si distingue inoltre per una significativa esperienza internazionale, maturata anche attraverso la collaborazione come Responsabile dello Scouting Internazionale per il club di LaLiga CD Leganés nella stagione 2016/2017.
La società accoglie Ninni Corda con grande fiducia, certa che il suo contributo rappresenterà un valore aggiunto fondamentale per la crescita dell’Olbia Calcio 1905, nel solco di un progetto ambizioso, solido e coerente con la storia e le aspirazioni del club".
