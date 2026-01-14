Ufficiale L'Olbia verso la rinascita? Intanto cambia la proprietà: Prosoccer S.r.l. prende il 100%

Dopo un avvio si stagione decisamente travagliato, segnato da problemi che hanno pregiudicato anche l'andamento del girone di andata, in casa Olbia sembra essere arrivata la svolta, perché Prosoccer S.r.l. ha fatto sapere di aver acquisito il 100% delle quote della società sarda, precedentemente detenute dalla società Traino Swiss Pro Promotion.

Di seguito, la nota ufficiale:

Prosoccer S.r.l. comunica che in data odierna, a seguito della firma dell’atto notarile avvenuta a Torino, ha acquisito il 100% delle quote della società sportiva Olbia Calcio 1905, precedentemente detenute dalla società Traino Swiss Pro Promotion.

L’operazione segna l’avvio di una nuova fase societaria e strategica per Olbia Calcio 1905, con l’obiettivo di garantire solidità gestionale, continuità sportiva e sviluppo strutturale del club nel medio e lungo periodo.

Contestualmente al perfezionamento dell’acquisizione:

• il Consiglio di Amministrazione di Olbia Calcio 1905 è stato sciolto;

• è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che assume da oggi il controllo diretto e operativo della società.

Prosoccer S.r.l. intende operare nel rispetto della storia, dell’identità e del territorio di Olbia Calcio 1905, ponendo al centro del proprio progetto:

• la sostenibilità economico-finanziaria;

• il rafforzamento dell’organizzazione societaria;

• la valorizzazione del settore sportivo e giovanile;

• un dialogo costante con tifosi, istituzioni e partner locali.

Ulteriori dettagli sul nuovo assetto societario e sulle linee programmatiche saranno comunicati venerdì 16 gennaio c.a. alle ore 17:00 presso la sala stampa dello Stadio Bruno Nespoli, alla presenza del nuovo direttore dell’area tecnica dell’Olbia Calcio 1905 e del nuovo allenatore dei bianchi".