“La Lazio è prima con grande merito, è la sorpresa di questo campionato e con tutte le problematiche che ha avuto è un grande risultato”. Così a TuttoMercatoWeb.com Pasquale Marino, allenatore, ex tra le altre di Udinese, Parma e Salernitana a proposito della Lazio capolista.

Reggerà questa Lazio?

“Oggi ê la più continua. Le altre squadre non vanno certo a mille. Con l’umiltà giusta cerca di affrontare partita dopo partita al meglio".

Sorride anche la Roma.

“Sta facendo un grande campionato. Tutto meritato. Fanno grandi gol, subiscono poco. Roma può essere contenta”.

La sfida tra Inter e Atalanta ha regalato gol ed emozioni.

“E questo è ciò che piace alla gente. Magari un po meno agli allenatori. L’emozione più grande è il gol. Sicuramente saranno più contenti i tifosi dell’Atalanta per il segnale forte. C’è un po di delusione invece per i tifosi dell’Inter”.

Segnali di ripresa dall'Udinese contro il Bologna.

“Faccio il tifo per l’Udinese che sta attraversando un momento difficile perché prima di cambiare allenatore Pozzo ci pensa tante volte. Zanetti ha le idee chiare e questo è un punto importante considerato che lo hanno fatto a Bologna”.

Serie B: il Palermo ha perso contro il Catanzaro.

“Un risultato inaspettato guardando la classifica. È la grande sorpresa. Il Catanzaro ha cambiato tecnico e ora sta ottenendo risultati".

Chi oltre il Palermo?

“Il Modena ha una costanza di rendimento importante. Poi ha preso Belotti che si sta dimostrando in grande forma".