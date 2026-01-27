Udinese-Roma, stop ai biglietti per i residenti nel Lazio. Chiuso il settore ospiti
TUTTO mercato WEB
Chiuso il settore ospiti dopo divieto trasferte Viminale
(ANSA) - UDINE, 27 GEN - In vista dell'incontro di calcio Udinese-Roma, in programma il 2 febbraio prossimo alle 20.45, al Bluenergy Stadium, il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto la chiusura del settore ospiti. Contestualmente, è stato stabilito il divieto di vendita dei biglietti nei confronti delle persone residenti nel Lazio. La decisione è stata assunta nell'ambito delle consuete valutazioni di ordine e sicurezza pubblica legate allo svolgimento della gara e delle disposizione del Viminale, dopo gli scontri del 18 gennaio, lungo l'autostrada A1, tra i tifosi giallorossi e quelli della Fiorentina, che hanno portato a vietare le trasferte di entrambe le tifoserie fino al termine di questa stagione. (ANSA).
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Sagna: "Parlai con Ausilio e Thohir, sfiorai l'Inter. Bonny al Mondiale? Servono più di 6 mesi buoni"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile