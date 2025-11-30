Lecce-Torino 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha (37' st Kaba); Pierotti (20' st Sottil), Stulic (47' st Ndaba), Banda (20' st Tete Morente). A disp.: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Ndaba, Siebert, Perez, Helgason, Maleh, Sala, Camarda, Ndri. All.: Di Francesco
Torino (3-5-2): Israel; Tameze (15' st Ngonge), Maripan, Coco; Pedersen (25' st Lazaro), Casadei, Asllani, Gineitis (37' Zapata), Nkounkou (25' st Masina); Vlasic (25' st Aboukhlal), Adams. A disp.: Paleari, Popa, Ismajli, Biraghi, Dembele, Anjorin, Ilkhan, Njie. All.: Baroni
Arbitro: Mariani
Marcatori: 20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 12' st Adams (T)
Ammoniti: Ramadani, Veiga, Coulibaly (L), Casadei, Coco, Ngonge (T