Inter-Napoli 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (42' st Sucic), Zielinski (16' st Mkhitaryan), Dimarco (42' st Carlos Augusto); Lautaro (42' st Bonny), Thuram (38' st Esposito). A disposizione: Calligaris, Taho, de Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi. All.: Chivu
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema (32' st Lang), Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano (48' st Mazzocchi), Elmas; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Miguel Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Marianucci, Ambrosino. All.: Conte
Arbitro: Doveri
Marcatori: 9' Dimarco (I), 26' McTominay (N), 28' st rig. Calhanoglu (I), 36' st McTominay (N)
Ammonito: Juan Jesus (N)