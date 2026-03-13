Su Vivo Azzurro tv torna 'D Valore', è la volta del TAU Altopascio
(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Torna su Vivo Azzurro TV, la piattaforma ott della Figc, l'appuntamento con 'D Valore', format che entra nel cuore del mondo del massimo campionato dilettantistico raccontando le variegate sfumature delle realtà che rappresentano il territorio italiano, andando alla scoperta della Serie D con la seconda puntata - dopo quella sul Trastevere - dedicata al TAU Altopascio. Una storia, quella del TAU, unica nel suo genere, in cui l'attenzione al settore giovanile la fa da padrona. Con la sua strategica posizione geografica, Altopascio rappresenta - oltre che uno storico crocevia per il pellegrinaggio grazie al passaggio della via Francigena - sia un punto di arrivo che un trampolino di lancio per tanti ragazzi che sognano il calcio dei grandi.
La nascita della prima squadra, le attività sociali dedicate alle categorie meno fortunate, passando per la collaborazione con l'Inter in qualità di centro di formazione, sono al centro del racconto. Sui canali social della Figc e della Lnd e sul sito figc.it saranno disponibili gli aggiornamenti sulla programmazione delle puntate, visibili on demand. (ANSA).
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.