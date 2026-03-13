Calciomercato Inter, in partenza chi è in scadenza di contratto

E' stato deciso, nessun giocatore in scadenza di contratto rimarrà a Milano. Parliamo del futuro di Sommer, de Vrij, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan.Ci sono offerte che poi vi diremo, ma alcuni club di Serie A potrebbero avvalersi della loro esperienza. Difficile trovar spazio per Sommer e Mkhitaryan, mentre nessuno esclude che Darmian, lui vorrebbe restare ancora un anno in Italia e poi chiudere, Acerbi e de Vrij passano continuare in Serie A.

Inizialmente si pensava che lo svizzero e l'armeno sarebbero potuti restare per motivi diversi, ma il derby ha dimostrato che i due "ragazzi" hanno dei limiti, dovuti solo ed esclusivamente all'età e non certo per demeriti. La loro carriera la vorrebbero tutti e i tifosi nerazzurri ringrazieranno sempre per quello che hanno dato alla maglia. Anche loro ne sono consapevoli. Ciclo in nerazzurro probabilmente giunto al capolinea, ma la carriera può ancora continuare e non chiudersi al Meazza. Poi, devono vincere ancora con la maglia dell'Inter.

Discorso completamente diverso per l'olandese de Vrij, Acerbi e Darmian. I tre difensori hanno avuto un minutaggio molto basso, causa infortuni o scelta tecnica, questo diverse volte. Il loro rinnovo di contratto non è mai stato preso in considerazione, ma non per demerito ma per scelta societaria, ovvero spazio ai più giovani. Niente contro i 3 calciatori che hanno fatto tanto per la maglia.

Questa volta è deciso e non si torna indietro. Le loro carriere potrebbero non terminare tra qualche mese. Il Basilea vuole riportare in Svizzera l'estremo difensore, mentre de Vrij potrebbe trovare squadra in Bundesliga. Acerbi era stato richiesto da Inzaghi, ma oggi è un capitolo difficile da riaprire. Darmian potrebbe restare in Italia, mentre Mkhitaryan potrebbe decidere di abbandonare il calcio, la sua decisione dopo il campionato.