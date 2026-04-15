Battocletti tifosa nerazzurra, la regina del mezzofondo ospite in casa Inter

L'atleta ad Appiano con la squadra: 'La mia passione fin da piccola'

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Ospite speciale in casa Inter. Nadia Battocletti, grande tifosa nerazzurra, ha infatti incontrato ad Appiano Gentile la squadra guidata da Chivu: la mezzofondista azzurra, vice campionessa olimpica dei 10mila metri, oro sia ai Mondiali Indoor a Torùn 2026 nei 3000 metri che nei 5000 e 10000 agli Europei di Roma 2024, ha assistito all'allenamento della capolista in vista della partita con il Cagliari.

Nel corso della sua visita Battocletti ha incontrato i giocatori e il tecnico: foto e maglietta personalizzata per la regina del mezzofondo. "Sono davvero molto felice di essere qui, perché l'Inter per me è una questione di famiglia - le parole della 26enne trentina -: mio padre mi ha trasmesso questa passione sin da piccola, regalandomi un orsacchiotto con la sciarpa nerazzurra.

Oggi sono una super fan del capitano Lautaro Martinez, ma il mio ricordo preferito è la finale di Champions del 2010: ero bambina e abbiamo visto la partita tutti insieme in famiglia davanti alla tv." (ANSA).