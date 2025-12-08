TMW Inter, Vukoje seguito dal Red Bull Salisburgo. Doppietta sabato con l'Under18

Andrija Vukoje, centrocampista dell'Inter classe 2008, è seguito dalla Red Bull Salisburgo. Il club austriaco lo aveva già osservato nel momento dell'approdo in nerazzurro, a febbraio scorso, salvo poi non riuscire ad affondare il colpo. Il montenegrino ha un contratto fino al 30 giugno del 2027 e compirà 18 anni il prossimo 23 marzo, quando eventualmente potrà firmare un contratto più lungo di un triennale, il massimo per un minorenne.

In questa stagione ha fatto la spola fra Primavera e Under 18, segnando due reti nell'ultima gara contro il Cagliari, nel weekend scorso. Una prestazione che ha riacceso i fari su di lui, dopo quattro presenze anche in Youth League.

Nel momento del suo arrivo in nerazzurro, Vukoje ha parlato così. "Sono onorato e felice di essere diventato un membro dell'Inter, uno dei migliori club del mondo. Uno dei sogni è diventato realtà, ma rimango fermo con i piedi per terra. Arrivare all'Inter è il risultato di un grande lavoro e sacrificio, e questo è il metodo che intendo applicare anche nel periodo che verrà, perché è l'unico modo per realizzare gli altri sogni che ho. Il potenziale e il talento senza grande lavoro e sacrificio non trasformano i sogni in realtà, ne sono consapevole, e per questo mi affido, prima di tutto, al lavoro. Quando ero in Montenegro, parallelamente agli allenamenti nel club e nella nazionale, lavoravo e mi allenavo individualmente.