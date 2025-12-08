Pisa-Parma 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-5-2): Scuffet; Calabresi (30' st Moreo), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin (1' st Akinsanmiro), Aebischer, Piccinini (30' st Lorran), Angori (1' st Leris); Meister (38' st Tramoni), Nzola. A disposizione: Semper, Nicolas, Hojholt, Buffon, Tomas Esteves, Isak Vural, Coppola, Raul Albiol, Lusuardi, Bonfanti. All.: Gilardino
Parma (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Bernabé (29' st Ordonez); Benedyczak (29' st Oristanio, 45' st Lovik), Ondrejka (14' st Sorensen); Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Trabucchi, Conde. All.: Cuesta
Arbitro: Doveri
Marcatori: 40' rig. Benedyczak (Pa)
Ammoniti: Benedyczak (Par), Valeri (Par), Aebischer (Pis), Touré (Pis).
Espulsi: Nzola (Pi)
