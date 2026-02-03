Bologna-Milan 0-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda (33’ st Lykogiannis); Freuler (20’ st Moro), Ferguson; Orsolini (8’ st Bernardeschi), Odgaard, Rowe (33’ st Cambiaghi); Castro (8’ st Dallinga). A disposizione: Pessina, Franceschelli, Helland, Vitik, Joao Mario, Sohm, Dominguez. Allenatore: Italiano
Milan (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame (23’ st Tomori), Fofana, Modric (28’ st Jashari), Rabiot, Bartesaghi (38’ st Estupinan); Loftus-Cheek (23’ st Ricci); Nkunku (28’ st Fullkrug). A disposizione: Torriani, Terracciano, Odogu, Leao. Allenatore: Allegri
Arbitro: Manganiello.
Marcatori: 20’ Loftus-Cheek (M), 39’ rig. Nkunku (M), 48’ Rabiot (M)
Ammoniti: Ravaglia, Ferguson, Freuler (B)