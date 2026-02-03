TMW Radio Bernabai: "Roma, il problema è il gol ma non farei una tragedia per un ko"

Il giornalista Roberto Bernabai ha parlato del momento in casa Roma a TMW Radio, durante Maracanà.

Roma, altro ko e quarto posto perso:

"Non si può passare dall'alleluja al de profundis in una settimana. Il bilancio parziale è positivo, sconfitte come quella di Udine sono dolorose ma possono arrivare. Ha una rosa non fortissima ma importante per reagire immediatamente. Il problema del gol è annoso, ha dei centrocampisti con propensione difensiva purtroppo e nessuno che sappia aggredire lo spazio. L'unico è Pisilli, a cui darei qualche chance in più in assenza di Konè".

Come commenta le parole di Gasperini sul mercato?

"Il problema del gol nasce a monte. Non puoi avere la difesa migliore e anche l'attacco al top. Qualcosa anche dal punto di vista tattico va fatto. Si può provare a cambiare qualcosa. La Roma si trova in difficoltà contro squadre che giocano come lei, con pressing alto. Da qui a fare una tragedia per una sconfitta mi sembra un'esagerazione. Il 17 giugno dello scorso anno, quando fu presentato Gasperini, si disse che sarebbe stato un anno di transizione, con due sessioni di mercato difficoltose. Un anno di assestamento e proiezione verso il futuro. La Roma è oltre a quelle parole, visti i risultati".