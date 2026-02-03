Calciomercato Juventus, parola d'ordine oculatezza economica e per Kolo Muani non è finita qui

Franco Leonetti : "Mercato della Juve incompleto ma interessante dal punto di vista economico"

Franco Leonetti è intervenuto a Radio Bianconera, durante Fuori di Juve, per parlare della finestra di calciomercato appena terminata: "Capisco i tifosi, sono tutti molto delusi. Ritengo questo mercato deludente per un fattore, è incompleto. La Juve sappiamo benissimo che cercava l'attaccante che chiedeva Spalletti. E non è arrivato. La Juve cercava tre identikit: un centravanti, un vice-Yildiz e un vice-Kalulu, con le ultime due comunque risolte. Poi vedremo cosa dirà il campo. E' una sufficienza molto stiracchiata. Ci aspettavamo un centravanti però".

Ma ha aggiunto: "Per me è stato un mercato estremamente oculato perché non poteva spendere e non voleva spendere. Ma se consideriamo le formule con cui sono arrivate certe pedine e altre sono partite, sono interessanti. Prendi Boga in prestito gratuito e con un riscatto molto basso. Se Boga dimostra di essere quello del Sassuolo, te lo assicuri con 4,8 mln ed è interessante. Stessa cosa per Holm, prestito gratuito e riscatto a 15 mln più 3 di bonus. Sono dei prezzi un po' fuori mercato. Stessa cosa Joao Mario, ma anche Rugani, prestito oneroso di 500 mila euro e altri 2 per l'addio in caso di salvezza. Dal punto di vista dell'oculatezza economica la Juve ha fatto un mercato estremamente interessante".

Leonetti che poi ha continuato: "Ha sancito questo mercato il fallimento della campagna acquisti fatta da Comolli in estate. Vedi Joao Mario, che ora dai in prestito, ma soprattutto la rincorsa per cercare di riprendere Kolo Muani, che non hai ripreso per portare David e Openda. Con En-Nesyri sarebbe stato un mercato progettuale, invece ti ritrovi a rincorrere Kolo Muani. Perché il Tottenham doveva dartelo? E' una Juve che si è fatta sorprendere sul fatto dell'attaccante. Ieri poi un sondaggio per Icardi, con Chiellini e Spalletti che dicono di no. Si poteva fare decisamente meglio. Zhegrova spero diventi un perno della squadra, ma ad oggi ha fatto poco".

Fabrizio Romano: "Ecco perché non è andata per Kolo Muani. Ma la Juve ci riproverà in estate"

"Il Tottenham ha informato la Juventus di non aver trovato il sostituto, di averlo anche valutato come possibilità, ma di non aver trovato nessun giocatore all'altezza. Ed è per questo che l'affare non si è fatto". Così ha parlato di Kolo Muani l'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube. E ha aggiunto, raccontato l'accaduto: "Partiva esattamente una settimana fa questo sogno, io credo che a seguito delle parole di Spalletti ieri quando gli hanno chiesto Icardi, Spalletti ha fatto capire, che al di là insomma di un valore oggettivo di Mauro Icardi, non era la sua prima scelta. Cioè quando un allenatore come Spalletti ti dice 'prendiamo qualcuno per alzare il livello' e fa il nome di Randal Kolo Muani, significa che quello è un nome che non è di oggi, di ieri ma sarà anche un nome di domani per la Juventus".

E ha aggiunto: "Credo proprio che in estate ripenserà a Randal Kolo Muani. Poi ragazzi nel calcio tra febbraio e giugno cambia il mondo. Ci sono mille mille variabili, mille fattori, ma la Juve continuerà a pensare Rand Kolo Muani. Chi è vicino al giocatore pensa che la Juve tornerà, lo pensa perché la Juve aveva una base di intesa verbale col PSG e perché la Juve aveva ricevuto l'ok di Kolo Muani. La Juve aveva fatto un lavoro importante e credo che questo lavoro potrà tornare utile se la Juve vorrà tornare su Kolo Muani in estate".