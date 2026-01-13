TMW Radio Braglia: "Quarto posto, Juve favorita sul Milan. Como, su Douvikas dico..."

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Conte, squalificato due giornate:

"La veemenza con cui si è rivolto all'arbitro è stata esagerata, a torto o a ragione. Certe esternazioni vanno controllate, soprattutto in virtù di dare degli esempi. Certi comportamenti non sono consoni".

Juve, giusto credere ora nello Scudetto?

"No, perchè inizieranno anche loro a giocare ogni tre giorni per le coppe. Una squadra che ha fatto un rush positivo così per me arriva tra le prime quattro, al posto del Milan. Per quanto mi riguarda la Roma, con acquisti mirati, può dire ancora la sua per lo Scudetto".

McTominay-Hojlund è la migliore coppia del campionato?

"Non trascurerei Nico Paz-Douvikas, ne sentiremo parlare in futuro. Anche Douvikas ha segnato 6 gol, è un giocatore tosto".

Milan, così rischi. Ma anche la Champions?

"Per essere grandi allenatori, bisogna aver vinto a livello internazionale, e lui ha raggiunto due finali Champions. Ha vinto tanto ma non a livello internazionale, non conta nulla arrivare secondo. Per me alterna troppo, quindi non può lottare per lo Scudetto ma per un posto in Champions".