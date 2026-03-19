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Oggi in TV, dove vedere Roma-Bologna e Rakow-Fiorentina

Oggi in TV, dove vedere Roma-Bologna e Rakow-FiorentinaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Daniel Uccellieri
Oggi alle 05:30Altre Notizie
Daniel Uccellieri

Dopo la due giorni di Champions, si torna in campo in Europa League e in Conference League. Per quanto riguarda la seconda competizione europea, Roma e Bologna si sfidano per un posto ai quarti di finale: fischio d'inizio alle 21.00 su Sky Sport. In Conference la Fiorentina, dopo il 2-1 dell'andata, vola in Polonia a caccia di un posto fra le migliori otto: la gara sarà trasmessa in diretta su Sky a partire dalle 18.45.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 19 marzo

18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Rakow-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Midtjylland-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT
18.45 Lione-Celta (Europa League) - SKY SPORT
18.45 Friburgo-Genk (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Roma-Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Aston Villa-Lille (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT
21.00 Porto-Stoccarda (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
21.00 Betis-Panathinaikos (Europa League) - SKY SPORT

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