Salvezza, corsa a otto squadre. Il Quotidiano di Puglia: "Bagarre per restare in serie A"

Classifica cortissima e lotta salvezza più aperta che mai. La vittoria della Fiorentina nel derby con il Pisa, decisa da Kean al 95’, riporta i viola a quota 24 punti insieme a Lecce e Cremonese, riaccendendo una corsa che coinvolge almeno otto squadre. A fare il punto della situazione, con un focus sul collettivo di Eusebio Di Francesco, è il Quotidiano di Puglia. Se il Pisa resta fanalino di coda con l’Hellas Verona, per le altre sarà battaglia fino alla fine.

Dal Cagliari a 29 punti fino al terz’ultimo posto occupato dal terzetto a 24, passando per Genoa e Torino, la graduatoria è corta e ogni turno può cambiare gli equilibri. I granata hanno intanto esonerato Baroni affidandosi a D’Aversa, mentre il prossimo turno metterà diverse squadre di coda di fronte a formazioni in corsa per l’Europa.

Il Lecce di Di Francesco sarà atteso dalla trasferta contro il Como, avversario in forma, mentre Verona-Napoli, Inter-Genoa e Cremonese-Milan completano un quadro complesso. A dodici giornate dalla fine, nessun margine per calcoli: serve continuità per evitare di restare invischiati fino all’ultima giornata. Sul fronte giallorosso, arrivano notizie dall’infermeria: gli esami hanno confermato per Gaspar una lesione al ginocchio sinistro. Terapia conservativa e stop di circa due mesi, con l’obiettivo di rientrare prima della fine del campionato.