C. Bonomi: "Sampdoria, D'Angelo tecnico preparato e sanguigno"

Luca D'Angelo è il nuovo allenatore al quale la Sampdoria si affida per risollevarsi da una prima parte di stagione a dir poco pessima, frutto di decisioni fallimentari a livello di scelte in campo e soprattutto in sede di mercato nella costruzione dell'organico. Per presentare al meglio il nuovo tecnico blucerchiato, Sampdorianews.net ha contattato in esclusiva Claudio Bonomi, suo compagno ai tempi del miracolo Castel di Sangro degli anni '90 ed ex centrocampista blucerchiato.

“Mi dispiace tantissimo per la crisi che sta attraversando la Sampdoria, con questa proprietà da anni non si riesce a trovare un progetto importante. Vederla ultima in serie B fa veramente male, perchè parliamo di un grande club con una grande tifoseria, una piazza davvero prestigiosa. In questi anni hanno cambiato tantissimi allenatori, soprattutto alla società andrebbero date delle colpe, secondo me loro non hanno capito quanto sia importante la Sampdoria per i Sampdoriani, questo è il primo punto.

Sono convinto che Luca farà benissimo, è un allenatore molto preparato, ha fatto tanta gavetta, è sanguigno, di polso, per queste ragioni credo che farà bene alla guida della Sampdoria. È stato mio compagno di squadra ai tempi del grande Castel di Sangro, auguro il meglio a lui e alla Sampdoria. È stato un compagno straordinario in quel gruppo, abbiamo centrato una salvezza importantissima in serie B con il Castel di Sangro, tutti ci davano come la squadra che avrebbe fatto solo dieci punti, anche lui è stato uno dei grandi artefici di quel risultato. Se i tifosi blucerchiati, ai quali mando un grosso abbraccio, vanno a vedere un po' di amarcord, vedranno che è stato uno di quei giocatori a segnare nel famoso Genoa – Castel di Sangro 1-3 dell'aprile 1997 assieme a me e a Pistella, un altro aspetto che farà piacere. Credo che i tifosi potranno essere felici perchè Luca è un uomo e un allenatore straordinario”.