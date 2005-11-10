Le partite di oggi: il programma di sabato 24 ottobre
Giacomo Iacobellis
Sabato di calcio in Italia e in Europa, con tanti appuntamenti da seguire nei principali campionati. In Serie A spiccano Como-Sassuolo alle 15:00, Napoli-Roma alle 18:00 e Lazio-Parma alle 20:45. In Premier League riflettori puntati su Aston Villa-Manchester City e Chelsea-Tottenham, mentre in Bundesliga il Borussia Dortmund ospita l'Eintracht Francoforte. Di seguito il calendario completo con tutti gli orari.
Serie A
15:00 Cagliari-Bologna
15:00 Como-Sassuolo
18:00 Napoli-Roma
20:45 Lazio-Parma
Premier League
13:30 Aston Villa-Manchester City
16:00 Arsenal-Everton
16:00 Coventry-Fulham
18:30 Chelsea-Tottenham
Bundesliga
15:30 Augusta-Union Berlino
15:30 Colonia-Schalke
15:30 Magonza-Werder Brema
15:30 Paderborn-Amburgo
15:30 RB Lipsia-Elversberg
18:30 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte
Ligue 1
20:45 Lens-Paris FC
LaLiga
14:00 Rayo Vallecano-Elche
16:15 Racing Santander-Espanyol
18:30 Valencia-Villarreal
21:00 Atlético Madrid-Deportivo La Coruña
Serie B
15:00 Avellino-Padova
15:00 Cremonese-Juve Stabia
15:00 Entella-Mantova
15:00 Modena-Cesena
15:00 Südtirol-Sampdoria
17:15 Catanzaro-Ascoli
19:30 Arezzo-Benevento
Serie C, Girone A
14:30 Treviso-Dolomiti Bellunesi
17:30 Alcione Milano-Carpi
17:30 Brescia-Cittadella
Serie C, Girone B
14:30 Atalanta U23-Campobasso
14:30 Sambenedettese-Livorno
14:30 Spezia-Latina
17:30 Vis Pesaro-Ravenna
Serie C, Girone C
14:30 Inter U23-Sorrento
14:30 Scafatese-Barletta
17:30 Savoia-Cosenza
Eredivisie
16:30 Utrecht-Zwolle
18:45 Willem II-Cambuur
21:00 ADO Den Haag-Heerenveen
Liga Portugal
16:30 Estrela Amadora-Casa Pia
19:00 Alverca-Arouca
21:30 Gil Vicente-Porto