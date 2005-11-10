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Bisignani attacca Lotito: "Ora il faccia a faccia".

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Redazione TMW
Oggi alle 07:48Altre Notizie
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24.10.2026 07:48Altre Notizie
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Luigi Bisignani replica alle accuse sulla presunta scalata alla Lazio e difende la piazza: "Io e i tifosi dileggiati, la manipolazione del mercato è una tesi folle. E lo stadio vuoto a Reggio Emilia sarà una prova d'amore"
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© foto di www.imagephotoagency.it

Il caso Lazio esce dai confini di Formello e si trasforma in un thriller giudiziario a tappe forzate.
Dopo la diffusione dei verbali secretati in cui Claudio Lotito denunciava ai PM una presunta "regia occulta" per sottrargli il club, è arrivata la violentissima replica di Luigi Bisignani, indagato per manipolazione del mercato, ha parlato ai microfoni di Radiosei gettando il guanto di sfida definitivo al senatore.

La contromossa di Bisignani: "Ora il faccia a faccia"

"Il mio avvocato si è presentato dal procuratore per chiedere un confronto formale tra me e Lotito", ha annunciato Bisignani, intenzionato a smontare l'impianto accusatorio pezzo per pezzo. "Voglio dimostrare le falsità assolute che dice nei miei confronti e verso un'intera tifoseria, che viene costantemente sbeffeggiata e dileggiata. Smentisco qualunque legame con chi lo ha minacciato".
Bisignani ironizza poi sulla linea del "non lo conosco" tenuta dal patron ("Ti porto i dirigenti pronti a smentirti") e attacca lo storico legale biancoceleste Gentile, accusato di fare l'Azzeccagarbugli per voler denunciare chi ha diffuso l'audio del presidente: "Arrivano a dire che c'è una manovra per ridicolizzarlo, ma fa tutto da solo".
Sullo sfondo resta lo strappo con la piazza, che per Bisignani giustifica la contestazione civile dello stadio vuoto a Reggio Emilia: "Una frattura enorme. La tesi della manipolazione del mercato è folle: se lui non vuole vendere, non vende".

La trincea di Lotito: "Notizie false per deprimere il titolo"

La versione del presidente biancoceleste, tuttavia, ha trovato un primo e importantissimo punto a favore davanti al Tribunale del Riesame, che ha confermato i sequestri di telefoni e pc a carico degli indagati .
La tesi di Lotito, depositata ai magistrati lo scorso 30 giugno, delinea un disegno scientifico: una pioggia di fake news mediatiche, a partire da un fantomatico interesse del colosso JP Morgan con un'offerta da 450 milioni, orchestrata appositamente per deprimere il valore del titolo azionario in Borsa, esasperare la piazza e costringerlo alla resa. "C'è un'ipotesi accusatoria solida finalizzata a verificare il coordinamento di queste notizie e le oscillazioni del titolo", ha ribadito l'avvocato Gentile, annunciando un esposto contro la diffusione illegale degli audio di Lotito, definita "una manovra mirata a screditare e ridicolizzare la parte offesa". Lo scontro è appena iniziato, ma i due sfidanti hanno ormai tolto le sicure alle armi.

Fonte: Radio 6

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