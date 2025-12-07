Cagliari-Roma 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino di Cagliari-Roma, terminato col successo dei sardi per 1-0:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa (24' st Prati), Rodriguez, Luperto; Palestra (46' st Di Pardo), Adopo, Deiola, Folorunsho (46' st Kilicsoy), Obert (32' st Idrissi); Esposito, Borrelli (24' st Gaetano). A disposizione: Ciocci, Radunovic, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Luvumbo. All.: Pisacane
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante (17' st El Aynaoui), Tsimikas (28' st Ghilardi); Soulé (17' st Ferguson), Pellegrini (17' st Dybala); Baldanzi (7' st Rensch). A disposizione: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Bailey, Pisilli, Arena, El Shaarawy. All.: Gasperini
ARBITRO: Zufferli di Udine.
MARCATORE: 38' st Gaetano.
AMMONITI: Hermoso (R), Folorunsho (C), Gaetano (C).
ESPULSO: Celik (R)