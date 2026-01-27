Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato Inter, l'idea Ndoye buona per giugno. Ora switch Luis Henrique-Perisic?

Calciomercato Inter, l'idea Ndoye buona per giugno. Ora switch Luis Henrique-Perisic?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:59Altre Notizie
Redazione TMW
fonte LINTERISTA.IT

Bolle il mercato dell'Inter, molto attiva sugli esterni.
Gianluca Di Marzio: "Futuro di Luis Henrique verso il Bournemouth in caso di ritorno di Ivan Perisic"
Il destino di Luis Henrique potrebbe essere verso il Bournemouth in caso di ritorno di Ivan Perisic all’Inter. L’Inter continua a lavorare sul mercato tanto in entrata quanto in uscita. Il destino di Luis Henrique potrebbe essere lontano da Milano. Come si legge su Gianlucadimarzio.com,
La sua partenza però dipende dall’eventuale ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro. Come anticipato nei giorni scorsi, l’Inter vuole riportare in Italia il croato e insisterà col PSV Eindhoven dopo la partita di Champions League di domani sera. Se il club dovesse uscire dalla competizione i nerazzurri faranno un tentativo ufficiale per Perisic.
Se ci sarà apertura da parte del club olandese, l’Inter affonderà il colpo.

Ndoye non è un'opzione per gennaio. In estate, ci sarà un equivoco da risolvere
Dan Ndoye è uno degli svariati calciatori accostati all'Inter in merito alla fascia destra, un dossier su cui i nerazzurri vorrebbero intervenire a gennaio per consentire al tecnico Cristian Chivu di colmare la lacuna determinata dall'assenza di Denzel Dumfries. L'esterno olandese, operatosi alla caviglia a seguito della mancata efficacia della terapia conservativa che stava intraprendendo, ha lasciato un buco che il suo compagno di reparto Luis Henrique non è riuscito a risolvere. Con due conseguenze che lo attestano in maniera evidente: la possibile partenza del brasiliano a gennaio, in caso di offerta a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto; l'attenzione dell'Inter alle varie situazioni che dovessero presentarsi per la fascia destra.

Ndoye non è una soluzione per gennaio

Il nome di Ndoye è apprezzato dalla dirigenza nerazzurra per le capacità offensive dimostrate dall'elvetico nel corso delle stagioni disputate, in Italia, con la maglia del Bologna. Se ciò è vero, è altrettanto corrispondente a verità il fatto che le cifre richieste dal Nottingham - squadra proprietaria del cartellino dello svizzero - siano elevate per i nerazzurri. L'Inter dovrebbe, infatti, sborsare almeno 40 milioni di euro per riportare il classe 2000 nel massimo Campionato italiano. Un'ipotesi che si scontra con la realtà di una soglia di spesa che si ferma a somme inferiori, almeno per quanto riguarda l'attuale sessione invernale di mercato.

Ndoye può rappresentare la svolta?

Ragionando in proiezione futura, l'eventuale approdo di Ndoye all'Inter in estate potrebbe coincidere con l'addio di Dumfries dopo 5 anni. All'elvetico, in questo scenario, verrebbe attribuito uno status da titolare nella posizione di esterno destro, lì dove sta imparando solo negli ultimi anni a tessere la sua tela offensiva. La scelta sarebbe dunque ambiziosa, ma anche rischiosa, considerata la maggior abitudine di Ndoye a giocare a sinistra. E non solo: l'ex Bologna si è tradizionalmente disimpegnato in una posizione più avanzata, quella di ala, che richiede compiti e funzioni differenti rispetto a quanto si sperimenta nel caso del 3-5-2 di stampo interista. Un ulteriore elemento di incertezza, quest'ultimo, che contribuisce a rendere aleatoria l'eventuale scelta finale dell'Inter di affondare concretamente il colpo per il "vecchio pallino di Ausilio".

Articoli correlati
Classifiche a confronto: crollo Napoli, -10 come la Lazio! Milan e Roma a braccetto... Classifiche a confronto: crollo Napoli, -10 come la Lazio! Milan e Roma a braccetto
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Baturina oro di Como. Da gennaio è esploso con 3 gol e 3 assist, valutazione in impennata... Baturina oro di Como. Da gennaio è esploso con 3 gol e 3 assist, valutazione in impennata
Altre notizie Altre Notizie
Calciomercato Inter, l'idea Ndoye buona per giugno. Ora switch Luis Henrique-Perisic?... Calciomercato Inter, l'idea Ndoye buona per giugno. Ora switch Luis Henrique-Perisic?
Juventus, Spalletti spinge per il centravanti: Ottolini accelera sul mercato Juventus, Spalletti spinge per il centravanti: Ottolini accelera sul mercato
Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere la sfida fra Fiorentina e Como Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere la sfida fra Fiorentina e Como
Le partite di oggi: il programma di martedì 27 gennaio Le partite di oggi: il programma di martedì 27 gennaio
Domani sera l'ultimo ottavo di Coppa Italia: ecco l'arbitro designato per Fiorentina-Como... Domani sera l'ultimo ottavo di Coppa Italia: ecco l'arbitro designato per Fiorentina-Como
Inter, può essere questa la fuga Scudetto? Il parere degli ospiti TMW RadioInter, può essere questa la fuga Scudetto? Il parere degli ospiti
Napoli, ko e addio Scudetto? Il commento degli opinionisti TMW RadioNapoli, ko e addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
De Marchi: "Una Juventus così solida e consapevole fa paura" TMW RadioDe Marchi: "Una Juventus così solida e consapevole fa paura"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 gennaio
3 Napoli, Neres si opera ma Conte perde un altro big. E il mercato resta a saldo zero
4 Roberto Piccoli, 25 milioni per giocare con Kean. Rimasto invischiato nella stagione viola
5 Juventus, Spalletti spinge per il centravanti: Ottolini accelera sul mercato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Stato di forma: Atalanta prima con l'Inter! Cagliari e Udinese meglio del Napoli
Immagine top news n.1 Lazio, parla Lotito: il presidente blocca Romagnoli e rilancia con Motta e Maldini
Immagine top news n.2 En-Nesyri, Mateta, Beto e... Kolo Muani: la Juventus vuole un attaccante per Spalletti
Immagine top news n.3 Napoli, Neres si opera ma Conte perde un altro big. E il mercato resta a saldo zero
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica al termine della 22ª giornata: l'Udinese aggancia la Lazio, Verona nei guai
Immagine top news n.5 La Juventus ci ha riprovato per Kolo Muani: il Tottenham per ora non apre alla cessione
Immagine top news n.6 Gasperini: "Mi avevano detto che a Roma non si può fare calcio. Non sono d'accordo"
Immagine top news n.7 Lazio, Daniel Maldini è a Roma: le foto e i video del suo arrivo all'aeroporto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.3 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.4 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, può essere questa la fuga Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, ko e addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, si è sbloccato Zanoli: “Aspettavo questo primo gol da quando sono arrivato”
Immagine news Serie A n.2 Da Cunha è la creatura di Fabregas. Il no a De Zerbi è solo la conseguenza
Immagine news Serie A n.3 Baturina oro di Como. Da gennaio è esploso con 3 gol e 3 assist, valutazione in impennata
Immagine news Serie A n.4 Stato di forma: Atalanta prima con l'Inter! Cagliari e Udinese meglio del Napoli
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Daniel Maldini è a Villa Mafalda: iniziate le visite mediche. Le immagini
Immagine news Serie A n.6 Solo Sogliano può salvare il Verona. Ma con quali risorse? E Zanetti rischia di pagare per tutti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.2 Spezia, rinforzo in attacco in arrivo: accordo raggiunto con il Sassuolo per Skjellerup
Immagine news Serie B n.3 Benali e l'addio al Bari: "Mi hanno detto che non ero gradito, volevo portare il club in A"
Immagine news Serie B n.4 Bari, serve un rinforzo in difesa: fra le ipotesi c'è anche il ritorno di Mantovani
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Barak ha lavorato sul campo
Immagine news Serie B n.6 Empoli, blindato il giovane Campaniello: l'attaccante ha rinnovato fino al 2028
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.2 Trento-Lecco, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti lecchesi
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo: "Non possiamo pensare che il discorso promozione sia chiuso"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza lanciato verso la B. Poker al Cittadella e +15 sul Lecco secondo in classifica
Immagine news Serie C n.5 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, il giovane Igor Amerighi passa all'Inter: domani le visite mediche
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A femminile, la Juventus travolge il Parma 3-0 e vola al terzo posto in classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Emma Severini ricorda Commisso: "Uomo dai valori unici, ha fatto tanto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiale 2027, svelato il logo e lo slogan dell'edizione ospitata dal Brasile
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, dopo un anno finisce l'avventura di Kuhl. Ha firmato fino al '29 con l'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, si conclude oggi il girone di andata: in campo Juventus e Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?