Calciomercato Juventus, il punto su Joao Mario e Guerreiro

I bianconeri valutano l’arrivo di Raphael Guerreiro dal Bayern Monaco già a gennaio e la cessione dello scontento Joao Mario.

La Juventus si prepara a un potenziale scossone in vista della sessione di mercato invernale: Joao Mario, terzino portoghese, non sarebbe soddisfatto del poco spazio finora avuto in bianconero e potrebbe chiedere la cessione già a gennaio. La dirigenza bianconera monitorerà eventuali offerte prima di prendere una decisione definitiva.

Nel caso di partenza di Joao Mario, la Juventus avrebbe già individuato un piano per coprire la fascia destra, fondamentale nel gioco di Spalletti: Cambiaso verrebbe spostato sul lato destro, liberando così la corsia sinistra per un rinforzo di qualità. L’obiettivo principale sarebbe Raphael Guerreiro, attualmente ai margini del progetto tecnico del Bayern Monaco sotto la gestione di Vincent Kompany.

Il contratto di Guerreiro con il club tedesco scade a giugno 2026 e il Bayern non sembra intenzionato a rinnovarlo. La cessione già a gennaio potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti: i bianconeri avrebbero un terzino di livello per completare la rosa, mentre il Bayern eviterebbe di perdere il giocatore a parametro zero. Joao Mario e Guerreiro rappresentano dunque due pedine chiave in un mercato di gennaio che potrebbe cambiare volto alla Juventus, in particolare sulle corsie laterali, fondamentali per il gioco verticale e rapido voluto da Spalletti.

Chi è Guerreiro:

Raphaël Adelino José Guerreiro è un calciatore portoghese con cittadinanza francese, difensore o centrocampista del Bayern Monaco. Con la nazionale portoghese si è laureato campione d'Europa nel 2016 e ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019