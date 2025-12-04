Lazio-Milan 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (26’ st Nuno Tavares); Guendouzi, Vecino (13’ st Dele-Bashiru), Basic; Isaksen (38’ st Pedro), Castellanos (13’ st Noslin), Zaccagni (38’ st Cancellieri). A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dia. All. Sarri
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (19’ st Nkunku), Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán (42’ st Bartesaghi); Loftus-Cheek (36’ st Modric), Leao (36’ st Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala. All. Allegri
Arbitro: Guida
Marcatori: 35’ st Zaccagni (L)
Ammoniti: Pavlovic (M), De Winter (M)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
