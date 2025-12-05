Oggi in TV, Benfica-Sporting in Portogallo, due le gare di Serie C in programma
TUTTO mercato WEB
Venerdì con la Serie C e i campionati esteri: per quanto riuguarda la terza serie Italiana potremo assistere in TV a Catania-Crotone e Trento-Cittadella. All'estero spiccano le sfide fra Lille e Marsiglia in Ligue 1 e la gara fra Benfica e Sporting nel campionato portoghese.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 5 dicembre
18.30 Wolfsburg-Friburgo (Bundesliga femminile) - DAZN
20.30 Mainz-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT MAX
20.30 Catania-Crotone (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
20.30 Trento-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT
21.00 Lilla-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA
21.00 Oviedo-Maiorca (Liga) - DAZN
21.15 Benfica-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile