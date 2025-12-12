Celta Vigo-Bologna 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Celta Vigo (3-4-3): Radu; J. Rodriguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Beltran (35’ st Roman), Moriba, Mingueza (22’ st Rueda); Swedberg (23’ st Aspas), Iglesias (23’ st Jutgla), Zaragoza (1’ st Alvarez). A disp.: Villar, M. Alonso, Fernandez, Lago, El-Abdellaoui, D. Rodriguez, Sotelo. All.: Giraldez
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro (43’ st Odgaard), Pobega (43’ st Ferguson); Bernardeschi (36’ st Orsolini), Fabbian, Rowe (23’ st Cambiaghi); Castro (36’ st Dallinga). A disp. Franceschelli, Pessina, Lucumi, Zortea, Dominguez. All.: Italiano
Arbitro: Petrescu (Romania).
Marcatori: 17’ Zaragoza (C), 66’ rig., 74’ Bernardeschi (B)
Ammoniti: Radu (C), Rueda (C), Moriba (C), Holm (B)
