Como-Torino 6-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone (23' st Sergi Roberto), Da Cunha; Jesus Rodriguez (23' st Kühn), Nico Paz (28' st Smolcic), Baturina (23' st Caqueret); Douvikas (28' st Moreno). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Diego Carlos, Addai, Van der Brempt. All.: Fabregas
Torino (3-4-1-2): Paleari; Tameze (23' st Obrador), Ismajli (21' Maripan), Coco; Pedersen, Ilkhan (22' st Anjorin ), Casadei, Lazaro; Vlasic; Ngonge (22' st Zapata), Adams. A disp.: Israel, Siviero, Burguera, Perciun, Gabellini, Njie, Pellini, Acquah. All.: Baroni
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 8', 21' rig. st Douvikas, 16' Baturina, 14' st rig. Da Cunha, 25' st Kühn, 31' st Caqueret
Ammoniti: Pedersen (T)
