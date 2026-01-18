Coppa d'Africa: Regragui e il suo Marocco alle soglie di un sogno

Il ct di casa: "finale col Senegal è 50-50". Thiaw si affida a Menè

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Sognavamo di essere qui e ora ci siamo, ma l'ultimo passo sarà il più difficile", avverte il ct del Marocco, Walid Regragui, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa d'Africa, che vedrà i padroni di casa affrontare a Rabat il Senegal. "Loro sono una squadra eccellente, con un grande allenatore ma non sarà facile batterci in casa. Sarà importante come gestiremo la pressione e l'emozione in una finale che è al 50%, ma forse al 51% a nostro favore dato il pubblico che ci sostiene", ha aggiunto il tecnico, che sogna "di entrare nella storia" dopo il quarto posto ai Mondiali in Qatar. La finale mette di fronte le due migliori squadre africane secondo la classifica Fifa, col Marocco che spera di sfruttare il fattore campo per conquistare il titolo per la prima volta in 50 anni, mentre il Senegal, vincitore nel 2021, sarà la terza finale in quattro edizioni.

A regalare il successo ai Leoni del Taranga fu nel 2021 Sadio Manè, in gol anche nella semifinale contro l'Egitto e il ct Pape Thiaw, spera che comunque vada la finale il 34enne ex Liverpool continui a giocare con la nazionale dopo i Mondiali in Nord America. A preoccupare Thiaw al momento è però un'altra questione, relativa alla sicurezza, dopo l'accoglienza non proprio a amichevole ricevuta dalla sua squadra al suo arrivo nella capitale marocchina. La Federcalcio senegalese in una nota ha lamentato "l'assenza di misure di sicurezza adeguata" all'arrivo della squadra "che ha messo a rischio i giocatori e lo staff". "Quello che è successo ieri non è normale - ha detto Thiaw -. Avrebbe potuto succedere di tutto. I miei giocatori potevano essere in pericolo. Cose del genere non dovrebbero accadere tra due nazioni sorelle". (ANSA).