Oggi in TV, due anticipi di Serie C: dove vedere Ascoli-Ternana e Cerignola-Potenza
Si gioca in Serie C, due le gare in programma: alle 20.30 Ascoli-Ternana e Audace Cerignola-Potenza. Si gioca anche in Bundesliga, FA Cup e Liga.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 9 gennaio
20.30 Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT
20.30 Ascoli-Ternana (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Audace Cerignola-Potenza (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Port Vale-Fleetwood Town (FA Cup) - DAZN
20.30 Preston-Wigan (FA Cup) - DAZN
20.30 Wrexham-Nottingham Forest (FA Cup) - DAZN
20.30 Milton Keynes Dons-Oxford United (FA Cup) - DAZN
21.00 Getafe-Real Sociedad (Liga) - DAZN
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
