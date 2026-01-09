Calciomercato Juventus, Balzarini: "Operazione Federico Chiesa possibile ma non scontata"

Sul suo canale Youtube, il giornalista Gianni Balzarini ha aggiornato sulla situazione relativa a Federico Chiesa: "Lui sembra decisissimo a tornare alla Juventus. Cè sempre quell'ostacolo dei 12 al Liverpool. Poi hanno la questione di Isaac che è infortunato, di Salah che sta facendo la coppa d'Africa e per cui potrebbe rientrare intorno al 20 di gennaio.

È un'operazione possibile, quella di Federico Chiesa, non scontata, nel senso che il Liverpool non fa sconti e non abbassa il valore di 12 milioni, chiede gli stessi soldi che è stato pagato e anche perché credo difficilmente potrebbe chiedere di più, visto che ha giocato veramente pochissimo".