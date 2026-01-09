Calciomercato Juventus, Balzarini: "Operazione Federico Chiesa possibile ma non scontata"
TUTTO mercato WEB
Sul suo canale Youtube, il giornalista Gianni Balzarini ha aggiornato sulla situazione relativa a Federico Chiesa: "Lui sembra decisissimo a tornare alla Juventus. Cè sempre quell'ostacolo dei 12 al Liverpool. Poi hanno la questione di Isaac che è infortunato, di Salah che sta facendo la coppa d'Africa e per cui potrebbe rientrare intorno al 20 di gennaio.
È un'operazione possibile, quella di Federico Chiesa, non scontata, nel senso che il Liverpool non fa sconti e non abbassa il valore di 12 milioni, chiede gli stessi soldi che è stato pagato e anche perché credo difficilmente potrebbe chiedere di più, visto che ha giocato veramente pochissimo".
Altre notizie Altre Notizie
Calciomercato Inter, in ponte altra operazione alla Akanji e cresce l'ottimismo per il giovane Mlacic
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile