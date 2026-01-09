Festa dei tifosi della Lazio per festeggiare i 126 anni della società
In Piazza della Libertà a Roma per omaggiare la fondazione del club
Una notte per festeggiare una storia iniziata 126 anni fa. I tifosi della Lazio, come da tradizione che si rinnova ogni anno, si sono riuniti a Piazza della Libertà, luogo simbolo per il tifo laziale dove nacque la società biancoceleste, per festeggiare l'anniversario del club, fondato il 9 gennaio del 1900. Tanti i tifosi che hanno deciso di scendere in strada, sfidando il freddo romano, per celebrare la squadra biancoceleste con cori e bandiere che sventoleranno fino a tarda notte per festeggiare, tutti insieme, il compleanno della Lazio. (ANSA).
