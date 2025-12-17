Di Gennaro: "La Fiorentina ha un piede e mezzo in Serie B. Chi serve? Sabatini o Giuntoli"

"Credo che questo sia il momento più brutto della storia della Fiorentina". Parla così Antonio Di Gennaro, ex giocatore dei viola, che a Tuttosport ha spiegato come la sensazione da fuori è che manchi compattezza e spirito di gruppo alla squadra allenata da Paolo Vanoli: "Hanno un piede e mezzo in Serie B". Dichiarazioni forti, anche se comunque l'ex centrocampista non contempla la possibilità di mollare e sottolinea la mancanza di un dirigente esperto e carismatico, in grado di gestire situazioni come quella attuale.

Di Gennaro individua i profili che servirebbero: "Sabatini potrebbe essere la persona giusta, come pure Giuntoli. Il ritiro e il silenzio stampa, come chiedere scusa sotto la curva, sono cose che non servono a niente". L'opinione dell'ex calciatore è chiara anche per quanto riguarda i leader tecnici come Kean e De Gea, che hanno il compito di trascinare fuori dalla crisi la Fiorentina dopo aver ottenuto rispettivamente un contratto importantissimo a livello economico e un accordo di 3 anni.

Infine un parere sul reparto che ha più bisogno di essere rinforzato: "Mi piace solo Comuzzo della difesa, anche se non al 100%. Ranieri e gli altri non mi convincono, come la maglia arancione. Altro aspetto fondamentale: la fiorentinità va preservata sempre".