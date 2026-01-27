Divieto d'accesso a Nizza e Cap d'Ail per i tifosi della Juventus. La nota di reazione del club
Divieto d'accesso per i tifosi della Juventus nei centri cittadini di Nizza e Cap d'Ail in vista della partita di Champions League di domani che vedrà la Vecchia Signora impegnata nella vicina Montecarlo per la sfida sul campo del Monaco.
In tal senso la stessa Juventus prende posizione con un comunicato chiaro, deciso e dritto al punto, in reazione alla decisione delle autorità transalpine: "Juventus prende atto della decisione della Prefettura delle Alpi Marittime di vietare ai propri tifosi l’accesso ai centri cittadini di Nizza e Cap d’Ail in occasione della partita di UEFA Champions League che la vedrà opposta all’AS Monaco. Il Club esprime tuttavia stupore per una decisione estremamente tardiva, che pone i propri sostenitori già presenti sul posto in una situazione di difficoltà".
Prosegue la medesima nota ufficiale della Juventus: "Inoltre, tale decisione sembra basarsi su fatti risalenti al passato che non riguardano in alcun modo le trasferte all’estero dei sostenitori bianconeri. Tanti nostri tifosi risiedono nelle Alpi Marittime. Diverse migliaia di cittadini italiani lavorano quotidianamente nel Principato di Monaco, alcuni dei quali sono sostenitori della Juventus. Auspichiamo che questi elementi vengano presi in considerazione dalle autorità locali. Chiediamo infine ai nostri tifosi già presenti sul posto, o che raggiungeranno domani, mercoledì 28 gennaio, il Principato di Monaco, di rispettare le indicazioni dell’ordinanza prefettizia emanata questa sera".