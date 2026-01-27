Tottenham, Odobert e Kolo Muani illesi dopo incidente con la Ferrari. Ci saranno con l'Eintracht

Thomas Frank ha parlato in conferenza stampa dell’incidente automobilistico che ha coinvolto Wilson Odobert e Randal Kolo Muani, protagonisti di un tamponamento con una Ferrari, distrutta sul lato destro con airbag esplosi.

Il tecnico del Tottenham ha subito rassicurato sull’incolumità dei due giocatori: "Kolo Muani e Wilson Odobert stanno bene. Purtroppo sono stati coinvolti in un piccolo incidente, ma nessun altro è rimasto ferito. È successo a causa dello scoppio di uno pneumatico. Viaggeranno comunque più tardi questa sera verso la Germania".

I due calciatori sono stati fotografati in piedi accanto alla vettura incidentata, indossando l’abbigliamento da allenamento del club e con le felpe con il cappuccio alzato, senza apparenti ferite. L’incidente arriva nel pieno della preparazione del Tottenham alla sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, in programma domani sera alla Deutsche Bank Arena. Nonostante l’episodio, Frank ha confermato che Odobert e Kolo Muani saranno regolarmente convocati e partiranno con la squadra per la Germania.

Il tecnico ha inoltre aggiornato i tifosi sulle condizioni degli altri giocatori: "Pedro Porro ha un infortunio agli adduttori e starà fuori per quattro settimane. Micky Van de Ven ha un piccolo problema e non ha viaggiato, ma potrebbe essere disponibile per la partita contro il Manchester City".